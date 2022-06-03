Экс‑директора ФБК Романа Рубанова внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 12 человек. Среди них бывший директор ФБК Роман Рубанов, бывший технический директор ютюб-канала "Навальный LIVE" Даниэль Холодный и активистка архангельского штаба Навального Ольга Школина.

Даниэль Холодный находится в СИЗО с марта 22 года по обвинению в участии в деятельности экстремистского сообщества. Ольге Школиной было предъявлено обвинение по этой же статье, она находится под подпиской о невыезде. Роман Рубанов уехал из России после того, как против него возбудили уголовное дело о по статье о неисполнении решения суда. Дело возбудили из-за того, что фонд не удалил из YouTube фильм "Он вам не Димон" о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

25 января в список экстремистов и террористов был включен оппозиционный политик Алексей Навальный и ряд его сторонников: Любовь Соболь, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади, Руслан Шаведдинов и Лилия Чанышева. Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального – Леонид Волков и Иван Жданов.

У попавших в список Росфинмониторинга блокируют все счета и банковские карты, они также не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.