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Экс-гендиректор "Зимней вишни" досрочно вышла на свободу

Надежда Судденок
Надежда Судденок

Бывшая гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, приговорённая к 13,5 годам по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове, вышла на свободу по состоянию здоровья. Об этом сообщили портал NGS42 и "Коммерсантъ-Сибирь".

По словам собеседников изданий, у Судденок есть "некое заболевание", которое позволяет освободить осуждённого от отбывания наказания. В числе таких болезней – туберкулёз, болезни крови, СПИД, диабеты, психические расстройства, слепота и онкология. В связи с последним на свободу вышел бывший пожарный Сергей Генин, которого по делу "Зимней вишни" приговорили к пяти годам колонии.

Приговор Судденок вынесли в октябре 2021 года. Её признали виновной в оказании небезопасных услуг и нарушении мер пожарной безопасности. В результате апелляции срок сократили на два месяца.

  • Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в марте 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, и 171 животное из "контактного зоопарка". Ещё 147 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены пять уголовных дел в отношении 15 человек: сотрудников МЧС, чиновников и работников торгового центра.
  • Следствие пришло к выводу, что в день пожара в торговом центре не работала пожарная сигнализация и были заперты аварийные выходы. Причиной пожара официально считается короткое замыкание.


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