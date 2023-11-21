Экс-гендиректор "Зимней вишни" досрочно вышла на свободу

Бывшая гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, приговорённая к 13,5 годам по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове, вышла на свободу по состоянию здоровья. Об этом сообщили портал NGS42 и "Коммерсантъ-Сибирь".

По словам собеседников изданий, у Судденок есть "некое заболевание", которое позволяет освободить осуждённого от отбывания наказания. В числе таких болезней – туберкулёз, болезни крови, СПИД, диабеты, психические расстройства, слепота и онкология. В связи с последним на свободу вышел бывший пожарный Сергей Генин, которого по делу "Зимней вишни" приговорили к пяти годам колонии.

Приговор Судденок вынесли в октябре 2021 года. Её признали виновной в оказании небезопасных услуг и нарушении мер пожарной безопасности. В результате апелляции срок сократили на два месяца.