Родственники погибших в "Зимней вишне" требуют 42 млн от МЧС

Родственники погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" подали гражданские иски на 42 миллиона рублей к МЧС России, а также к бывшему руководителю МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и бывшему главному госинспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву. Об этом сообщает ТАСС из Центрального районного суда Кемерова, где слушается дело о пожаре в "Зимней вишне".

Как уточнила судья Инна Михайленко, двое потерпевших предъявили иски в один миллион рублей о компенсации морального вреда, пятеро граждан требуют по пять миллионов рублей, еще один иск поступил на сумму в 15 миллионов рублей. Суд решил приобщить гражданские иски к делу.

Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняют по трем статьям - о растрате, халатности и мошенничестве. По данным следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне, но "не приняли меры для проведения проверки". В том числе из-за халатности бывшего регионального главы МЧС и госинспектора, по мнению следователей, система пожаротушения оказалась сломана, а аварийные выходы закрыты.

Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки в развлекательном центре. Огонь распространился по четырёхэтажному зданию быстро, поскольку помещения были отделаны легковоспламеняющимися стройматериалами. Система пожаротушения была неисправна, эвакуационные выходы заблокированы. В результате 60 человек, в том числе 37 детей, не смогли выбраться из торгового центра и погибли. Ещё 147 человек получили травмы. В рамках расследования арестованы 16 человек, среди них управляющие зданием, пожарные и теперь уже бывшие руководители регионального МЧС, чиновники, ответственные за ввод в эксплуатацию торгового центра.