Экс-глава лечебного центра МО РФ арестован по делу о крупном хищении

Бывший начальник 9-го Лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майор Константин Кувшинов обвиняется в хищении более 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования, сообщает во вторник ТАСС.

С конца апреля 2025 года генерал находится в СИЗО. Об этом, как пишет "Медиазона", говорится в карточке на сайте московских судов.

Кувшинов занимал должность начальника ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого он был начальником лечебно-профилактического управления - замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще три человека, в отношении которых тоже избрана мера пресечения.

Следствие считает, что в 2022 году лечебный центр Минобороны заключил госконтракты с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на поставку медицинского оборудования, стоимость которого оказалась завышена.

Среди арестованных по делу предприниматель Владимир Богданов. В ходе обыска по месту его проживания было найдено незарегистрированное боевое оружие, в связи с чем Богданову также предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. "В деле могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды совершения преступлений коррупционной направленности", - уточнили ТАСС в правоохранительных органах.