Налог на жизнь

Выплаты российским военным идут из средств, выделенных на развитие бедных регионов, выяснил экономист Янис Клюге. Научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности заметил, что в последние недели в бюджетах некоторых российских регионов данные о военных расходах начали исчезать из официальных статей.

При этом, к примеру, появилась новая статья ассигнований под названием "Мероприятия, связанные со специальной военной операцией за счёт средств, высвобождаемых при списании долгов регионального бюджета", пишет издание Insider.

Власти Рязанской области утвердили выплаты за помощь в привлечении граждан на военную службу по контракту для участия в войне, выяснило издание 7x7. За вербовку местного жителя предлагают 57,5 тысяч рублей, за жителя другого региона 344,8 тысяч рублей, за иностранца 80,5 тысяч рублей.

Тех же, кто уже попал на войну, иногда ждёт сценарий: "плати или пойдёшь в мясной штурм". На прошлой неделе стало известно о судьбе 18-летнего юноши из Дагестана. 11-классник во время зимних каникул отправился в Москву, где, как рассказали родственники, его задержали и обвинили в правонарушении. Родственники утверждают, что под пытками юноша согласился отправиться на войну. Оказавшись там, он передал офицерам полученные деньги, чтобы избежать отправки на штурм, после чего пропал без вести.

На Камчатке губернатор края Владимир Солодов предложил присвоить селу Седканка звание "Село воинской славы". "Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины", — написал Солодов в Telegram. Вопрос о присвоении селу почетного звания будет рассмотрено на ближайшей сессии законодательного собрания края.

Владимир Путин намерен продолжать войну. В этом, кажется, уже не сомневаеются в администрации Дональда Трампа. Представители США в конце июля провели непубличные переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками о завершении войны с Украиной, но не увидели прогресса, рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире Fox News Radio.

О ресурсах на войну за счёт социальных проектов и о коррупционных схемах в армии говорим в программе "Лицом к событию" с пресс-секретарём фонда "Идите лесом" Иваном Чувиляевым и экономистом Владиславом Жуковским.











