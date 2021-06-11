Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Экс-глава "Моссада" рассказал о тайных операциях против Ирана 

Йоси Коэн

Экс-глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн, покинувший свой пост на прошлой неделе, выступил с откровенным интервью, в котором рассказал о тайных операциях против Ирана, сообщает AP.

По его словам, спецслужбы Израиля организовали вывоз из Ирана 55 тысяч страниц свидетельств и 55 тысяч файлов, касающихся программы ядерного оружия Тегерана. Агентам "Моссада", ни один из которых не был гражданином Израиля, пришлось взломать более 30 сейфов, чтобы достать и отсканировать документы.

Намекнул Коэн и на причастность его ведомства к недавней аварии на ядерном объекте "Натанз". Как следует из слов разведчика, установленный под этим устройством фундамент изначально – еще на этапе закладки – был напичкан взрывчаткой.

Комментируя убийство главного ученого-ядерщика Ирана посредством дистанционно управляемого пулемета, Коэн предупредил иранских специалистов, что единственный их шанс спастись от атак израильских спецслужб – это "сменить профессию".

Решение Коэна выступить перед прессой контрастирует с многолетней политикой военной цензуры, которой придерживаются израильские СМИ. Как объяснил сам бывший глава "Моссада", его интервью продиктовано стремлением израильских спецслужб показать Ирану свои возможности и убедить его отказаться от враждебных намерений.

Выступление Коэна прозвучало на фоне последних дней премьерства Беньямина Нетаньяху, под началом которого проработал Коэн. Политические оппоненты Нетаньяху договорились о создании коалиции, и теперь пост главы правительства по ротации будут занимать лидеры двух разных парламентских партий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG