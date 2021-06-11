Экс-глава "Моссада" рассказал о тайных операциях против Ирана 

Экс-глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн, покинувший свой пост на прошлой неделе, выступил с откровенным интервью, в котором рассказал о тайных операциях против Ирана, сообщает AP.

По его словам, спецслужбы Израиля организовали вывоз из Ирана 55 тысяч страниц свидетельств и 55 тысяч файлов, касающихся программы ядерного оружия Тегерана. Агентам "Моссада", ни один из которых не был гражданином Израиля, пришлось взломать более 30 сейфов, чтобы достать и отсканировать документы.

Намекнул Коэн и на причастность его ведомства к недавней аварии на ядерном объекте "Натанз". Как следует из слов разведчика, установленный под этим устройством фундамент изначально – еще на этапе закладки – был напичкан взрывчаткой.

Комментируя убийство главного ученого-ядерщика Ирана посредством дистанционно управляемого пулемета, Коэн предупредил иранских специалистов, что единственный их шанс спастись от атак израильских спецслужб – это "сменить профессию".

Решение Коэна выступить перед прессой контрастирует с многолетней политикой военной цензуры, которой придерживаются израильские СМИ. Как объяснил сам бывший глава "Моссада", его интервью продиктовано стремлением израильских спецслужб показать Ирану свои возможности и убедить его отказаться от враждебных намерений.

Выступление Коэна прозвучало на фоне последних дней премьерства Беньямина Нетаньяху, под началом которого проработал Коэн. Политические оппоненты Нетаньяху договорились о создании коалиции, и теперь пост главы правительства по ротации будут занимать лидеры двух разных парламентских партий.