Экс-глава"Яблока" в Барнауле заочно арестован по делу о "дискредитации"

В Алтайском крае заочно арестован экс-лидер регионального отделения партии "Яблоко" Александр Гончаренко. Внимание на это обратил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя местного "Яблоко" поступили в суд в конце ноября 2023 года. Тогда же Октябрьский районный суд Барнаула отправил политика под стражу, а в декабре это решение утвердил Алтайский краевой суд.

Сам политик сообщил "Сибирскому экспрессу", что он находится на свободе. Подробностей Гончаренко не привёл, однако в феврале прошлого года сообщалось, что политик мог уехать в Германию.

По данным "ОВД-Инфо", Гончаренко преследуют по уголовной статье о "повторной дискредитации" российской армии. Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела, в судебных материалах не уточняется.

На сайте "Яблока" последнее сообщение об Александре Гончаренко информирует, что он был членом федерального бюро партии до 2023 года. Более актуальных сведений не приводится, отмечает Сибирь.Реалии.