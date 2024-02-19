Москалёву смягчили приговор по делу о дискредитации

Суд в Туле сократил срок Алексею Москалёву по делу о дискредитации армии на два месяца – до года и десяти месяцев колонии. Об этом пишет Север.Реалии.

Также Москалёву запретили в течение двух лет администрировать сайты. Вину Москалёв не признал, от прений и последнего слова отказался. Перед заседанием он передал привет своей дочери Маше, пожелав ей здоровья и успехов в учёбе, передаёт "Сота".

В декабре 2023 года кассационный суд в Саратове отправил дело Москалёва на пересмотр. Прокурор тогда заявляла, что приговор со сроком два года колонии "довольно мягкий". Она настаивала, что суд не учёл отягчающие обстоятельства, а именно "вооружённый конфликт", в условиях которого Москалёв "дискредитировал" российскую армию. Суд назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу постов Москалёва в "Одноклассниках".

Новая экспертиза установила, что дискредитация армии присутствует только в трёх постах из пяти. Среди прочего эксперты решили, что фраза "Россия – спонсор терроризма" дискредитирующей не является, отмечает "Сота".