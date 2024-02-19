Москалёву смягчили приговор по делу о дискредитации

Суд в Туле сократил срок Алексею Москалёву по делу о дискредитации армии на два месяца – до года и десяти месяцев колонии. Об этом пишет Север.Реалии.
Также Москалёву запретили в течение двух лет администрировать сайты. Вину Москалёв не признал, от прений и последнего слова отказался. Перед заседанием он передал привет своей дочери Маше, пожелав ей здоровья и успехов в учёбе, передаёт "Сота".
В декабре 2023 года кассационный суд в Саратове отправил дело Москалёва на пересмотр. Прокурор тогда заявляла, что приговор со сроком два года колонии "довольно мягкий". Она настаивала, что суд не учёл отягчающие обстоятельства, а именно "вооружённый конфликт", в условиях которого Москалёв "дискредитировал" российскую армию. Суд назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу постов Москалёва в "Одноклассниках".
Новая экспертиза установила, что дискредитация армии присутствует только в трёх постах из пяти. Среди прочего эксперты решили, что фраза "Россия – спонсор терроризма" дискредитирующей не является, отмечает "Сота".
- Весной 2022 года 13-летняя Маша Москалёва нарисовала на уроке антивоенный сюжет: женщина с украинским флагом защищает ребёнка от ракет. Директор школы обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых провели обыск.
- Полиция нашла в соцсетях Москалёва комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на Путина. Москалёва сначала оштрафовали на 32 тысячи рублей по административной статье о дискредитации российской армии, а затем возбудили уголовное дело по аналогичному обвинению.
- После ареста отца Машу сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая много лет не жила с семьёй и не занималась воспитанием девочки.
- Москалёв отбывает срок в колонии в Тульской области. Его неоднократно отправляли в ШИЗО.
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