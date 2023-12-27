Экс-главе томского штаба Навального Ксении Фадеевой вызвали скорую в суд

В Советский районный суд Томска, где проходят заседания по делу бывшей главы местного "штаба Навального" Ксении Фадеевой, в среду пришлось вызвать скорую помощь. Плохо почувствовали себя сама Фадеева и её защитник. По настоянию судьи заседания длятся по 12 часов, подсудимой не дают есть и отдыхать.

Как сообщает группа поддержки Фадеевой, судья Дмитрий Худяков проводит заседания с утра до поздней ночи. Подсудимая большую часть суток находится в суде под конвоем или в дороге между СИЗО и судом. Возможности принимать пищу в это время у неё нет. Кроме того, подобный режим лишает её возможности готовиться к заседаниям.

На просьбы отложить заседания судья отвечает отказом. Как уточняют Сибирь.Реалии, защита дважды требовала отвода судьи за нарушение процессуальных норм, а также норм этики, но тоже оба раза получила отказ.

"Суд гонит вперед и при этом защите отказывают в ходатайствах о допросе даже явившихся в суд лиц! Такое вообще делать нельзя. Суд раздражает, что Ксению положительно характеризуют жители города. Практику издеваться над подсудимой судья Худяков, похоже, подсмотрел в деле Саши Скочиленко", - пишут активисты.