Экс-главе томского штаба Навального Ксении Фадеевой вызвали скорую в суд

В Советский районный суд Томска, где проходят заседания по делу бывшей главы местного "штаба Навального" Ксении Фадеевой, в среду пришлось вызвать скорую помощь. Плохо почувствовали себя сама Фадеева и её защитник. По настоянию судьи заседания длятся по 12 часов, подсудимой не дают есть и отдыхать.
Как сообщает группа поддержки Фадеевой, судья Дмитрий Худяков проводит заседания с утра до поздней ночи. Подсудимая большую часть суток находится в суде под конвоем или в дороге между СИЗО и судом. Возможности принимать пищу в это время у неё нет. Кроме того, подобный режим лишает её возможности готовиться к заседаниям.
На просьбы отложить заседания судья отвечает отказом. Как уточняют Сибирь.Реалии, защита дважды требовала отвода судьи за нарушение процессуальных норм, а также норм этики, но тоже оба раза получила отказ.
"Суд гонит вперед и при этом защите отказывают в ходатайствах о допросе даже явившихся в суд лиц! Такое вообще делать нельзя. Суд раздражает, что Ксению положительно характеризуют жители города. Практику издеваться над подсудимой судья Худяков, похоже, подсмотрел в деле Саши Скочиленко", - пишут активисты.
- Ксению Фадееву преследуют с 2021 года по делу команды координаторов штабов Алексея Навального. Её обвиняют в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (она была депутатом городской думы Томска) и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
- С декабря 2021 года Фадеева находилась под запретом определённых действий. Тогда суд запретил ей среди прочего пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. В ноябре суд постановил отправить её под арест в СИЗО. Тогда же судья Худяков перевёл процесс по делу Фадеевой в закрытый режим.
- Бывших координаторов штабов Навального в Уфе и в Барнауле – Лилию Чанышеву и Вадима Останина – приговорили к 7,5 и 9 годам колонии соответственно. Дела нескольких других бывших координаторов штабов, включая Фадееву, ещё рассматриваются.