Бывший координатор штаба Навального в Костроме уехал из России

Бывший координатор штаба Навального в Костроме Александр Зыков временно уехал из страны из-за угрозы уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Зыков рассказал, что 26 декабря сотрудники полиции попросили его соседа предоставить парковочное место рядом с домом активиста на несколько дней. Позже Зыков встретил полицейских на входе в посольство, куда он приезжал на собеседование на получение визы для учебы за границей.

Активист предположил, что полицейские готовятся задержать его и возбудить уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Статья предусматривает от 6 до 10 лет колонии.

Зыков не сообщил, в какую страну уехал. По его словам, он планирует продолжать заниматься политической деятельностью. "Я сконцентрируюсь на помощи молодым людям, которые должны покинуть Россию из-за угрозы преследования по политическим причинам. Я больше всего хочу, чтобы Лилия Чанышева, которая сейчас в тюрьме, стала свободной", – сказал активист в комментарии "7х7".