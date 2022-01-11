Бывший координатор штаба Навального в Костроме уехал из России

Бывший координатор штаба Навального в Костроме Александр Зыков временно уехал из страны из-за угрозы уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
Зыков рассказал, что 26 декабря сотрудники полиции попросили его соседа предоставить парковочное место рядом с домом активиста на несколько дней. Позже Зыков встретил полицейских на входе в посольство, куда он приезжал на собеседование на получение визы для учебы за границей.
Активист предположил, что полицейские готовятся задержать его и возбудить уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Статья предусматривает от 6 до 10 лет колонии.
Зыков не сообщил, в какую страну уехал. По его словам, он планирует продолжать заниматься политической деятельностью. "Я сконцентрируюсь на помощи молодым людям, которые должны покинуть Россию из-за угрозы преследования по политическим причинам. Я больше всего хочу, чтобы Лилия Чанышева, которая сейчас в тюрьме, стала свободной", – сказал активист в комментарии "7х7".
- Ранее страну покинул журналист Виктор Шендерович (включён в реестр СМИ-"иноагентов"). Компания Евгения Пригожина "Конкорд" обратилась в полицию с заявлением о клевете, из-за чего журналисту грозит уголовное дело.
- Бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали в ноябре. Среди других задержанных координаторов штабов: Егор Бутаков в Архангельске, Вадим Останин в Барнауле, Захар Сарапулов в Иркутске, Ксения Фадеева в Томске, а также бывший SMM-менеджер штаба Андрей Городецкий в Энгельсе.
- Сеть штабов Алексея Навального в России признана экстремистской организацией и запрещена. По данным сторонников Навального, почти все руководители штабов уехали из страны.
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