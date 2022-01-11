Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший координатор штаба Навального в Костроме уехал из России

Александр Зыков (справа)

Бывший координатор штаба Навального в Костроме Александр Зыков временно уехал из страны из-за угрозы уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Зыков рассказал, что 26 декабря сотрудники полиции попросили его соседа предоставить парковочное место рядом с домом активиста на несколько дней. Позже Зыков встретил полицейских на входе в посольство, куда он приезжал на собеседование на получение визы для учебы за границей.

Активист предположил, что полицейские готовятся задержать его и возбудить уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Статья предусматривает от 6 до 10 лет колонии.

Зыков не сообщил, в какую страну уехал. По его словам, он планирует продолжать заниматься политической деятельностью. "Я сконцентрируюсь на помощи молодым людям, которые должны покинуть Россию из-за угрозы преследования по политическим причинам. Я больше всего хочу, чтобы Лилия Чанышева, которая сейчас в тюрьме, стала свободной", – сказал активист в комментарии "7х7".

  • Ранее страну покинул журналист Виктор Шендерович (включён в реестр СМИ-"иноагентов"). Компания Евгения Пригожина "Конкорд" обратилась в полицию с заявлением о клевете, из-за чего журналисту грозит уголовное дело.
  • Бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали в ноябре. Среди других задержанных координаторов штабов: Егор Бутаков в Архангельске, Вадим Останин в Барнауле, Захар Сарапулов в Иркутске, Ксения Фадеева в Томске, а также бывший SMM-менеджер штаба Андрей Городецкий в Энгельсе.
  • Сеть штабов Алексея Навального в России признана экстремистской организацией и запрещена. По данным сторонников Навального, почти все руководители штабов уехали из страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG