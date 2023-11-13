Экс-главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву отправили в СИЗО

Суд в Томске отправил экс-главу штаба Навального и действующего городского депутата Ксению Фадееву в СИЗО. Об этом сообщил её бывший коллега по Думе Андрей Фатеев.

С декабря 2021 года Фадеева находилась под запретом определённых действий. Тогда суд запретил ей среди прочего пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. По словам Фатеева, судья решил, что Фадеева нарушила один из запретов – и три недели назад перевёл её под домашний арест.

Это решение опротестовал гособвинитель Андрей Ерёмин: он посчитал, что наказание слишком мягкое и потребовал отправить Фадееву в СИЗО, пишет Фатеев. Суд согласился с мнением Ерёмина.