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Экс-главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву отправили в СИЗО

Алексей Навальный и Ксения Фадеева
Алексей Навальный и Ксения Фадеева

Суд в Томске отправил экс-главу штаба Навального и действующего городского депутата Ксению Фадееву в СИЗО. Об этом сообщил её бывший коллега по Думе Андрей Фатеев.

С декабря 2021 года Фадеева находилась под запретом определённых действий. Тогда суд запретил ей среди прочего пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. По словам Фатеева, судья решил, что Фадеева нарушила один из запретов – и три недели назад перевёл её под домашний арест.

Это решение опротестовал гособвинитель Андрей Ерёмин: он посчитал, что наказание слишком мягкое и потребовал отправить Фадееву в СИЗО, пишет Фатеев. Суд согласился с мнением Ерёмина.

  • После признания в 2021 году структур, связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, экстремистскими Фадеева добровольно отказалась от участия в деятельности штаба. Это может служить основанием для освобождения её от уголовной ответственности, отмечал её адвокат.
  • Бывших координаторов штабов Навального в Уфе и в Барнауле – Лилию Чанышеву и Вадима Останина – приговорили к 7,5 и 9 годам колонии соответственно. Дело Фадеевой и нескольких других бывших координаторов штабов ещё рассматривается.

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