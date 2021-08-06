Экс-главу Пушкинского района Подмосковья осудили на девять лет

Суд приговорил бывшего главу Пушкинского района Подмосковья к девяти годам колонии. Евгения Жиркова признали виновным в получении взятки. Второй обвиняемый по делу акционер строительной компании "Мостроймеханизация-5" Обид Ясинов получил семь лет колонии.

Жиркова задержали летом 2019 года. По версии следствия, в 2014 – 2015 годах, будучи главой подмосковного города Железнодорожный, а потом Балашихи, он получил от Ясинова нежилые помещения и две квартиры. В ответ Жирков принял решение в пользу компании Ясинова при возведении жилого квартала.

Жирков возглавлял Железнодорожный с 2003 по 2014 года. Затем он стал главой подмосковной Балашихи. В июне 2017-го Жирков подал в отставку на фоне скандала с мусорным полигоном "Кучино". Во время прямой линии с президентом на полигон пожаловались жители Балашихи. По указанию Владимира Путина свалку закрыли за один день.