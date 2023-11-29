Экс-мэра Симеиза в Крыму приговорили к 16 годам за госизмену

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего мэра курортного посёлка Симеиз Юрия Ломенко по обвинению в государственной измене. По мнению суда, в 2017-2018 годах Ломенко собирал и передавал украинским спеслужбам сведения, составляющие государственную тайну, в том числе данные о сотрудниках ФСБ.

Ломенко возглавлял администрацию Симеиза в 2013-2014 годах, после переехал в Ялту. Как уточняет "Медиазона", там он руководил общественной организацией "Украинцы Ялты", которую ликвидировали в сентябре 2021 года. В сентябре 2019 года Ломенко стал депутатом Ялтинского горсовета, избравшись по одномандатному округу от партии "Единая Россия". Он был арестован по подозрению в шпионаже в ноябре 2021 года.

О какой именно секретной информации идёт речь, не уточняется. Суд проходил в закрытом режиме. Помимо заключения в колонии строгого режима, Ломенко приговорён также к штрафу в 300 тысяч рублей.