Экс-министр энергетики Украины стал подозреваемым по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, что он проходит подозреваемым по делу об отмывании средств и участии в преступной организации. Галущенко задержали 15 февраля при попытке выехать за границу.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (заморская территория Великобритании) зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов инвестиций. Фонд возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китса и Невиса, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов.

Среди инвесторов фонда, как утверждается, была и семья Галущенко: его бывшая жена и четверо детей являются бенефициарами компаний, созданных на Маршалловых Островах и которые были интегрированы в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе.

"Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках", – говорится в пресс-релизе САП.

По данным следствия, в период пребывания Галущенко в должности министра через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергосекторе. На счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, как утверждается, перечислили более семи миллионов долларов. Еще более одного миллиона швейцарских франков и свыше двух миллионов евро выдали наличными и перечислили семье бывшего министра напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды, заявили в антикоррупционной прокуратуре.

Галущенко получил должность министра энергетики Украины в апреле 2021 года, а в июле 2025-го перешел на пост министра юстиции. Минэнерго Украины после его ухода возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025 года Верховная рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг украинского "Энергоатома" и бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении деятельности преступной организации в госкомпании "Энергоатом". Участники схемы якобы требовали у поставщиков и подрядчиков "Энергоатома" 10-15% от суммы контрактов, угрожая заблокировать платежи за уже предоставленные товары и услуги или отобрать статус поставщика. Участники схемы якобы также отмывали деньги на защите энергообъектов" Энергоатома" от ударов России.

11 ноября в НАБУ сообщили о задержании пяти человек по делу "Энергоатома", в том числе действующих и бывших должностных лиц. Организатором схемы следователи называли бизнес-партера президента Владимира Зеленского и совладелеца "95 квартала" Тимура Миндича.

Миндич успел уехать за границу. Впоследствии журналисты нашли его в Израиле. После раскрытия схемы Зеленский ввел в его отношении санкции.

В рамках дела "Энергоатома" бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышева арестовали на два месяца, бывшего министра обороны а ныне секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова допросили, а у бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака провели обыск. Вскоре после этого Ермак подал в отставку.