Экс-министр обороны Казахстана Бектанов получил 12 лет колонии

В Казахстане бывший министр обороны Мурат Бектанов приговорён к 12 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках 2022 года.

Бектанова признали виновным в превышении власти в боевой обстановке. О приговоре стало известно в четверг, но решение Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане вынес ещё 24 февраля. Подробную информацию суд не предоставил, сославшись на гриф секретности в деле, отмечает Радио Азаттык.

Информация о том, что дело бывшего главы оборонного ведомства передали в военный суд, появилась в октябре прошлого года.

Мурат Бектанов был освобождён от должности 19 января прошлого года, спустя примерно неделю после того, как другим указом президента сохранил пост после начала антиправительственных протестов в начале 2022 года.

В подавлении выступлений участвовали силы полиции и армейские подразделения. В ряде городов в ходе беспорядков погибли более 200 человек.

По версии следствия, в период объявленного властями чрезвычайного положения Бектанов отдавал незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Об этом заявлял в начале нынешнего года генпрокурор Казахстана Берик Асылов, выступая с докладом о расследовании январских событий. Адвокаты Бектанова выступление генпрокурора публично не комментировали.