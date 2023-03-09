Экс-министр обороны Казахстана Бектанов получил 12 лет колонии

В Казахстане бывший министр обороны Мурат Бектанов приговорён к 12 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках 2022 года.
Бектанова признали виновным в превышении власти в боевой обстановке. О приговоре стало известно в четверг, но решение Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане вынес ещё 24 февраля. Подробную информацию суд не предоставил, сославшись на гриф секретности в деле, отмечает Радио Азаттык.
Информация о том, что дело бывшего главы оборонного ведомства передали в военный суд, появилась в октябре прошлого года.
Мурат Бектанов был освобождён от должности 19 января прошлого года, спустя примерно неделю после того, как другим указом президента сохранил пост после начала антиправительственных протестов в начале 2022 года.
В подавлении выступлений участвовали силы полиции и армейские подразделения. В ряде городов в ходе беспорядков погибли более 200 человек.
По версии следствия, в период объявленного властями чрезвычайного положения Бектанов отдавал незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Об этом заявлял в начале нынешнего года генпрокурор Казахстана Берик Асылов, выступая с докладом о расследовании январских событий. Адвокаты Бектанова выступление генпрокурора публично не комментировали.
- Протесты в январе 2022-го начались на западе Казахстана после скачка цен на топливо. Позднее акции недовольства распространились на другие регионы страны и в некоторых городах переросли в мародёрство и погромы. В Алматы вооружённые люди захватили и подожгли акимат и резиденцию президента. Власти заявили о нападении террористов, обвинив в организации беспорядков некие внешние силы. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение и обратился за военной помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, в которой лидирующую роль играет Россия.
- По обвинению в причастности к беспорядкам были арестованы несколько высокопоставленных лиц, в том числе входивший в окружение экс-президента Нурсултана Назарбаева бывший председатель КНБ Карим Масимов, которого сместили с должности в разгар протестов.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch в декабре заявила, что расследование январских событий власти проводили односторонне, а семьи убитых и сотни людей, которые были ранены или подверглись пыткам, так и не дождались правосудия. Власти Казахстана с такой оценкой не согласились.
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