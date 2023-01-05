Экс-министра обороны Казахстана обвинили в превышении власти

Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов во время январских протестов 2022 года отдавал незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Об этом сообщил генпрокурор Берик Асылов во время доклада о расследовании столкновений в казахстанских городах в январе 2022 года. Тогда антиправительственные протесты переросли в беспорядки. Погибли более 200 человек.

Бектанов находится в СИЗО по обвинению в превышении власти в боевой обстановке.

Кроме того, по словам Асылова, сотрудники правоохранительных органов начали стрелять по протестующим до приказа президента Касым-Жомарта Токаева о применении оружия. Впервые использование боевого оружия было зафиксировано 5 января при отражении атаки на резиденцию Токаева, тогда как приказ о применении оружия вышел 7 января.

Кроме этого, по словам Асылова, весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер. Конкретные детали генпрокурор отказался раскрывать, сославшись на засекреченные материалы уголовного дела.

По информации Генпрокуратуры, среди погибших во время протестов 67 человек подозреваются в нападениях, 142 погибших следствие считает нарушителями режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции.

Наибольшее количество людей погибло в Алматы – 151 человек. В городе Кызылорда погибли 26 человек, в Шымкенте – 20, в Таразе – 17 человек.

Беспорядки в городах Казахстана начались после повышения цен на топливо. Позднее они переросли в антиправительственные протесты. В Алматы вооружённые люди захватили и подожгли здания акимата и резиденции главы государства. Токаев объявил в стране чрезвычайное положение, в Казахстан на краткое время были введены иностранные, в том числе российские, военные.

Кто именно стоял за беспорядками - по-прежнему неясно. Токаев обвинил в их организации некие зарубежные силы. По обвинению в причастности к беспорядкам были арестованы несколько высокопоставленных деятелей, в том числе входивших в окружение бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 20 декабря прошлого года опубликовала заявление, в котором отметила, что власти Казахстана провели одностороннее расследование январских событий, а семьи убитых и сотни людей, которые были ранены или подверглись пыткам, так и не дождались правосудия. Власти Казахстана не согласились с такой оценкой.

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