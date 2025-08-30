Экс-помощник Немцова оштрафован из-за "нежелательной организации"

Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал на пять тысяч рублей Василия Цепенду, бывшего помощника Бориса Немцова, к которому после убийства Немцова в 2015 году перешёл мандат депутата Ярославской областной думы. Цепенду оштрафовали в связи с административным протоколом об участии в деятельности так называемой нежелательной организации, сообщает "Медиазона".

Из решения следует, что таким участием суд посчитал репост заявления зарегистрированного в Польше "Комитета-2024" "О бессрочной международной акции в поддержку Украины". Цепенда сделал его 3 сентября 2024 года. "Комитет-2024", созданный членами оппозиционной российским властям организации "Съезд народных депутатов", называл своей целью противодействие проведению российскими властями голосования в украинских регионах, об аннексии которых заявила Россия. Генпрокуратура признала "Комитет-2024" нежелательной организацией в сентябре 2023 года.

Василий Цепенда был главой регионального отделения партии ПАРНАС, одним из лидеров которой был Борис Немцов. После избрания Немцова депутатом Ярославской областной думы Цепенда был его помощником. Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года, и его мандат по партийному списку был передан Цепенде, этот созыв думы проработал до 2018 года. Наличие мандата в региональном заксобрании позволило партии ПАРНАС принять участие в выборах в Госдуму в 2016 году, в которых она, по официальным данным, набрала менее 1%. Впоследствии российские власти ликвидировали партию.