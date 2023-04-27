Экс-помощницу Аркадия Дворковича приговорили к 12 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы в четверг приговорил к 12 годам колонии общего режима экс-помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. На таком сроке настаивало обвинение.

Анастасию Алексееву признали виновной в получении двух взяток в особо крупном размере на общую сумму в 5,8 млн рублей, передаёт ТАСС. При этом ей назначен штраф в 75 миллионов рублей, а также запрещено занимать должности в системе государственного и муниципального управления на 15 лет.

РБК отмечает, что Анастасия Алексеева, по версии следствия, получила от фармацевтических компаний билеты и путевки на отдых в Таиланде и Доминиканской республике - в обмен на продвижение препаратов. Подсудимая, которая находилась под стражей с февраля 2020 года, свою вину не признала.

Второй обвиняемый по делу - генеральный директор компании "Медполимерпром" Дмитрий Борисов. Его приговорили к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет. Борисову тоже назначили штраф - в размере почти 70 миллионов рублей. Он признал вину в полном объеме.

В ноябре 2018 года источники РБК сообщали, что Анастасию Алексееву, работавшую тогда в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова (ныне министр финансов), уволили за передачу внутренней служебной переписки в СМИ. Помощницей Дворковича она работала в прежнем составе правительства.