Экс-премьера Киргизии задержали по делу о руднике Кумтор

В Киргизии задержали бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева – по подозрению в коррупции по делу о разработке золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил государственный комитет нацбезопасности страны.

Следователи считают, что Оторбаев нарушил требования водного кодекса Киргизии и закона "О воде" в интересах зарубежной компании. Как утверждается, экс-премьер оказал давление на государственную комиссию при проведении экологической экспертизы по генеральному плану рудника и выдал согласие на уничтожение двух ледников.

В начале августа по делу Кумтора арестовали бывшего премьера Киргизии Темира Сариева. По версии следствия, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника.

На допросе в комитете нацбезопасности был и бывший президент Аскар Акаев. Он проживает в Москве и добровольно приехал в Бишкек. Акаев выразил готовность сотрудничать со следствием. После допроса он улетел обратно в Москву.

Месторождение Кумтор разрабатывалось совместно с канадской компанией Centerra Gold, но затем правительство Киргизии запустило процесс национализации рудника. В августе Бишкек начал денонсировать соглашения по месторождению.