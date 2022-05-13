Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Экс-президенты Украины призвали помочь в эвакуации с "Азовстали"

Азовсталь, Мариуполь

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Авторы обращения пишут, что российская армия по приказу президента Владимира Путина хочет уничтожить оставшихся на заводе людей варварскими методами. "Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого смысла", — пишут президенты.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG