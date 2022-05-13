Экс-президенты Украины призвали помочь в эвакуации с "Азовстали"

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Авторы обращения пишут, что российская армия по приказу президента Владимира Путина хочет уничтожить оставшихся на заводе людей варварскими методами. "Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого смысла", — пишут президенты.

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