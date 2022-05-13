WSJ: в Киевской области на дороге между сёлами нашли тела 37 человек

Между сёлами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек, погибших во время присутствия в регионе российской армии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую полицию.
Издание публикует ролик, в котором рассказывает, что в первые дни войны на двух других дорогах, ведущих из Мотыжина на север, погибли многие мирные жители. Поэтому люди решили уехать из зоны боевых действий на юго-восток, к Ясногородке. Расстояние между сёлами – семь километров.
The Wall Street Journal пишет, что расследователи изучили записи с автомобильных видеорегистраторов и территорию в районе дороги, а также поговорили со свидетелями. По мнению журналистов, российские военные обстреливали дорогу из миномётов.
В марте СМИ писали, что российские военные похитили старосту Мотыжина Ольгу Сухенко, её мужа и сына. Их тела после отхода российских войск нашли в братской могиле.
Украинские власти утверждают, что в Киевской области с начала российского вторжения до конца марта были убиты более 1200 человек. По данным ООН, за всё время боёв на территории Украины погибли более трёх тысяч гражданских.
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