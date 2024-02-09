Министерство внутренних дел Литвы в пятницу рассмотрит вопрос о лишении гражданства бизнесмена Юрия Кудимова. В ведомстве считают, что Кудимов при получении гражданства указал недостоверные сведения — в частности, скрыл, что в советские времена был сотрудником КГБ, — а также что он осуществляет финансовую деятельность в интересах российских компаний. Его деятельность может быть расценена как несовместимая с национальными интересами Литвы, — цитирует издание Delfi заявление Департамента миграции.

Вопрос о лишении Кудимова литовского гражданства был поднят августе прошлого года, когда министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась с соответствующей просьбой к президенту страны Гитанасу Науседе. Она заявляла, что Кудимов тесно сотрудничает с российским режимом и спецслужбами, дискредитирует имя Литвы и создаёт угрозу интересам безопасности республики.

Юрий Кудимов в советские времена жил в Лондоне и по легенде был корреспондентом "Комсомольской правды", однако в 1985 году правительство Маргарет Тэтчер выдворило его из страны по обвинению в шпионаже. Кудимов в 1990-х работал журналистом в журнале "Новое время" в Мексике, предположительно, одновременно выполняя задания КГБ.

Впоследствии Кудимов занимал высокие посты в российских финансовых компаниях, таких как Национальный резервный банк и "ВЭБ Капитал". Журнал Forbes писал, что Кудимов через свой фонд Pangeo Capital управляет активами российских крупных бизнесменов, например, миллиардера Игоря Макарова.

Также упоминалось, что через фонды Кудимова Кремль ведёт политическую деятельность по поддержке сторонников за рубежом. Британский журналист Люк Хардинг сообщал в 2014 году, что через Кудимова Кремль спонсировал предвыборную кампанию французского "Национального фронта" Марин Ле Пен (спустя некоторое время Кудимов добился, чтобы упоминание о нем было вычеркнуто из статьи Хардинга в издании Guardian).

Департамент государственной безопасности Литвы считает, что Кудимов по-прежнему поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связанными с российскими спецслужбами. Его позицию Delfi не сообщает.