Экс-сотрудника омского оборонного предприятия обвинили в госизмене

ФСБ России отчиталась о задержании в Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса России. На него завели уголовное дело о госизмене.

По версии ведомства, подозреваемый установил контакт с представителем Германии, чтобы передать ему сведения "о важных военных объектах Минобороны России". В обмен на это подозреваемый рассчитывал на помощь в получении немецкого гражданства, считает ФСБ России.

РИА "Новости" опубликовали видео задержания, предоставленное ФСБ. На нём оперативники в балаклавах валят подозреваемого омича на землю, надевают на него наручники, а потом пересчитывают евро, якобы найденные в его сумке.