Экс-сотрудника омского оборонного предприятия обвинили в госизмене

ФСБ России отчиталась о задержании в Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса России. На него завели уголовное дело о госизмене.
По версии ведомства, подозреваемый установил контакт с представителем Германии, чтобы передать ему сведения "о важных военных объектах Минобороны России". В обмен на это подозреваемый рассчитывал на помощь в получении немецкого гражданства, считает ФСБ России.
РИА "Новости" опубликовали видео задержания, предоставленное ФСБ. На нём оперативники в балаклавах валят подозреваемого омича на землю, надевают на него наручники, а потом пересчитывают евро, якобы найденные в его сумке.
- В 2023 году по статье о госизмене в России арестовали уже больше 30 человек. В 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по этой статье, сообщает "ОВД-Инфо". Несколько из них были связаны с обвинениями в работе на украинские спецслужбы. За весь период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек.
- Недавно наказание по этой статье было ужесточено: теперь по обвинению в госизмене грозит пожизненное лишение свободы.
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