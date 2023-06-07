Жителя Приморского края арестовали по статье о госизмене

Жителя Приморского края арестовали по обвинению в госизмене. Его имя не сообщается. С начала года в госизмене обвинили уже больше 30 человек – в разы больше, чем в предыдущие годы.
"Приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края", говорится в сообщении ФСБ.
Обвиняемому вменяют государственную измену в форме шпионажа. Ему грозит пожизненное лишение свободы – статью ужесточили в апреле 2023 года.
- В 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по этой статье, сообщает "ОВД-Инфо". Несколько из них были связаны с обвинениями в работе на украинские спецслужбы. За весь период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек.
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