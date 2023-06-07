Жителя Приморского края арестовали по статье о госизмене

Жителя Приморского края арестовали по обвинению в госизмене. Его имя не сообщается. С начала года в госизмене обвинили уже больше 30 человек – в разы больше, чем в предыдущие годы.

"Приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края", говорится в сообщении ФСБ.

Обвиняемому вменяют государственную измену в форме шпионажа. Ему грозит пожизненное лишение свободы – статью ужесточили в апреле 2023 года.