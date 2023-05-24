В Ростове по подозрению в госизмене задержали конструктора завода

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала конструктора оборонного предприятия по подозрению в государственной измене.

По версии ФСБ, задержанный переписывался с сотрудником украинской разведки, "выполнял его задания и инициативно передавал информацию" о расположении оборонно-промышленных предприятий, средств противовоздушной обороны и личного состава вооружённых сил России в городе.

Делал он это якобы с февраля по апрель 2023 года, после чего его деятельность пресекли. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Имя подозреваемого и подробности дела не сообщаются. ТАСС опубликовал видео задержания: на нём мужчина идёт по улице, когда на него набрасываются и валят на землю сотрудники ФСБ.