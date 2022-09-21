Экс-телеведущая Жанна Агалакова отказалась от российских наград

Бывшая телеведущая российского "Первого канала" Жанна Агалакова объявила, что возвращает все свои российские государственные награды. На своей странице в фейсбуке Агалакова опубликовала фото наград с запиской, адресованной президенту России Владимиру Путину, в которой она заявляет, что правительство Путина "ведет страну к гибели", и что его награды она считает неприемлемыми. На соседнем фото она показала почтовую квитанцию на бандероль с адресом "Москва, Кремль, Владимиру Путину", которой отправила награды и удостоверения к ним.

Жанна Агалакова вела информационные программы на "Первом канале" более 20 лет. Она уволилась после начала вооруженного вторжения России в Украину, назвав работу официальных российских СМИ "зомбированием", и покинула страну. Агалакова была награждена Орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени. Также Агалакова - лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ".