Эксперта по суперкомпьютерам следствие отправляет в психбольницу

Члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук, ведущего эксперта по суперкомпьютерам Сергея Абрамова, обвиняемого по статье о финансировании экстремистской организации, планируют отправить на три недели в психиатрическую больницу. Как утверждается, для проведения "стационарной экспертизы". Соответствующее ходатайство было подано в районный суд Ярославля, сообщает издание T-invariant.

Абрамов почти 19 лет возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук и был научным руководителем от России программ по разработке суперкомпьютеров по совместному проекту Москвы и Минска. Несколько из разработанных под его руководством систем входили в список 500 мощнейших суперкомпьютеров мира. В 2015 году он стал лауреатом премии Лебедева РАН за выдающиеся работы в области разработок вычислительных систем.

Следствие утверждает, что Абрамов перевёл деньги одной из запрещенных в России организаций. В финансировании какой именно организации обвиняют учёного — неизвестно, однако его имя появлялось в одном из публиковавшихся в сети списке сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эта организация была признана российскими судами экстремистской и запрещена в 2021 году.

По вменённой статье Абрамову грозит до 8 лет тюрьмы.

10 апреля у Абрамова прошел ночной обыск, после чего он провел более суток в СИЗО и затем был помещён под домашний арест. Сейчас он на свободе. Однако следствие так и не смогло доказать состав преступления, а именно факт перевода Абрамовым пожертвования в адрес неназываемой "экстремистской организации". Поэтому было принято решение отправить его в психбольницу, пишет T-invariant.

Вину 66-летний учёный не признаёт. Он не исключает, что перевод с его счёта был сделан за него из личной неприязни или "из мотивации отъесть кусок рынка".

Как рассказал изданию T-invariant сам Абрамов, Росфинмониторинг еще в апреле включил его перечень террористов и экстремистов: все его личные счета заблокированы. Кроме того, были заблокированы все счета организаций, к которым он имеет отношение, в том числе компаний "Иммерс" и "Скирус", занимающихся суперкомпьютерными технологиями.

По словам Абрамова, он должен был участвовать в трёх крупных суперкомпьютерных проектах, общее финансирование которых — порядка 65 миллиардов рублей. "В итоге больше полугода потеряны, все проекты стоят, а ведь в нашей теме за полгода технологии убегают в два раза", — рассказал изданию Абрамов.

Учёный считает, что его уголовное дело — это удар по суперкомпьютерной отрасли России, а также свидетельство "огромной системной ошибки" в управлении страной.

В октябре 2023 года власти также потребовали назначить психиатрическую экспертизу сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову, которого обвиняют в повторной дискредитации армии за антивоенный пост. По словам гособвинителя, она наблюдает у правозащитника "обострённое чувство справедливости и отсутствие инстинкта самосохранения".