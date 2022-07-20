Эксперты потребовали от ФРГ ускорить поставки вооружений Украине

Почти 100 международных экспертов по Восточной Европе выступили с открытым письмом к правительству Германии. Они требуют максимально ускорить и расширить поставки Украине современного тяжелого вооружения. Надежды на то, что Европа сможет поспособствовать достижению мира в Украине путем дипломатических переговоров, авторы письма считают неоправданными.

Открытое письмо, озаглавленное "Тяжелое вооружение - сейчас!", которое подписали 96 политологов, историков и политиков, специализирующихся на восточноевропейском регионе, опубликовано на сайте издания Focus Online. Оно стало ответом на обращение немецких интеллектуалов, вышедшее в июне в газете Zeit под заголовком "Остановить вооружение - сейчас!": в нем ученые, публицисты и деятели культуры призывали немецкое правительство не вооружать Украину, а добиваться мирного процесса дипломатическим путем. Авторы нынешнего, ответного письма критикуют авторов предыдущего за слабое понимание политических устремлений Москвы, ведь никто из них не является специалистом по Восточной Европе.

Авторы письма считают, что Россия не готова к мирным переговорам, а ее военная агрессия в отношении Украины является лишь одним из проявлений стремления Владимира Путина установить гегемонию России во всем восточноевропейском регионе. Они упоминают более ранние претензии РФ на доминацию в Молдове, Грузии, на Северном Кавказе, а также свидетельства о предполагаемых нарушениях российскими властями и их ставленниками прав человека в контролируемых Россией регионах Украины. Как подчеркивается в письме, единственный способ остановить российскую агрессию - противостоять ей, и Европа обязана помочь в этом Украине.

Инициатор нового обращения, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд, в комментарии для Redaktionsnetzwerk Deutschland согласился, что переговоры и прекращение огня рано или поздно будут необходимы, но сейчас Украине нужно именно тяжелое оружие - как можно быстрее и больше. Он подчеркнул, что вооружение понадобится ей и для безопасности в будущем, поскольку Украина еще долго не будет интегрирована в военные союзы.