Елена Милашина после нападения: "Я всё равно продолжу работу в Чечне"

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина дала первое после пережитого нападения интервью.

В беседе, записанной в больнице города Беслан Северной Осетии, куда доставили Милашину из Грозного, она рассказала о подробностях случившегося и о своём состоянии (у журналистки диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы, но переломы пальцев рук, о которых ранее сообщалось в СМИ, не подтвердились).

По словам журналистки, нападавшие ждали её и адвоката Александра Немова, с которым она прилетела в Грозный в командировку, в аэропорту. Они не скрывали свои лица, несмотря на большое количество камер видеонаблюдения.

После прилёта Милашина и Немов сразу вызвали такси и поехали в центр города. Буквально через пятьсот метров их нагнали несколько автомобилей, журналистка запомнила марку одной из них - "Тойота Камри". Из машин, по словам жертвы нападения, выскочили от десяти до пятнадцати человек, силой посадили Милашину и Немова в один из своих автомобилей, довезли до близлежащего оврага, где стали жестоко избивать - в частности, полипропиленовыми трубами. Адвоката также ударили ножом в ногу, а журналистке специально били по пальцам рук, грозя отрубить их.

При этом, как отмечает Милашина, у преступников был ограниченный лимит времени, они так и не сформулировали, чего именно хотят - за исключением требования от журналистки разблокировать свой телефон. Также Милашина отметила, что нападавших интересовала только техника и служебные документы. Другие материальные ценности их не интересовали - нетронутыми, в частности, остались 13 тысяч рублей, которые были при журналистке, и банковские карточки.

Милашина уверена, что нападение на неё и адвоката Немова напрямую связано с их профессиональной деятельностью на территории Чечни. При этом журналистка подчеркнула, что пережитое не повлияет на её дальнейшую работу. В ближайшее время она собирается снова приехать в Грозный, чтобы продолжить освещать судебный процесс, на который она прилетала во вторник, а именно - апелляцию на приговор.

Вечером во вторник нападение на Елену Милашину и Александра Немова прокомментировали власти Чечни. "Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших", - заявил глава республики Рамзан Кадыров.

При этом издание Сибирь.Реалии напоминает, что в апреле 2020 года Кадыров назвал Милашину "террористкой" и призвал её задержать. "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесёт по закону наказание", - заявлял тогда Кадыров. С угрозами журналистке выступал и ближайший соратник главы Чечни – депутат Госдумы Адам Делимханов. После этого Милашина на время уезжала из России.

В свою очередь министр печати Чечни Ахмед Дудаев, комментируя нападение, заявил, что в деле прослеживается "характерный почерк западных спецслужб". Позже он добавил, что "Чеченская республика по праву заслужила статус самого безопасного региона России, здесь никому не позволено нарушать покой и безопасность граждан и гостей, даже если они являются агентами Запада".

Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего с Еленой Милашиной и Александром Немовым, однако о возбуждении уголовного дела до сих пор ничего неизвестно.