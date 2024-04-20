Эммануэль Макрон и Дмитрий Муратов встретились в Париже

В Париже, в Елисейском дворце, прошла встреча президента Эммануэля Макрона и основателя "Новой газеты" Дмитрия Муратова. В пресс-службе французского лидера и издании сообщили, что встреча состоялась 19 апреля и продолжалась более часа.

"Франция всегда будет стоять на стороне защитников свободы, за свободную, плюралистическую и независимую информацию", — говорится в заявлении Макрона в соцсети X.

Стороны говорили о ситуации с политзаключёнными, правами беженцев и влиянием пропаганды, а также об уничтожении свободных СМИ в России, пишет "Новая газета".

Кроме того, в ходе встречи Муратов и Макрон обсудили гуманитарные вопросы, а также возможность олимпийского перемирия, которое марте предложил президент Франции.

Ранее Макрон заявил, что намерен обратиться к главе КНР Си Цзиньпину за помощью в организации перемирия между Россией и Украиной на время Олимпиады в Париже – с 26 июля по 11 августа. Кремль в ответ заявил, что скептически относится к инициативе Макрона. Москва считает, что Киев использует возможную приостановку боевых действий для перевооружения.

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