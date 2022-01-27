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Вашингтон предложил России вернуться к Нормандскому формату

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода 27 января заявил, что Россию ждут "серьёзные последствия", если она выберет путь агрессии по отношению к Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы показать Москве, что у неё есть выбор из двух вариантов: первый путь – это дипломатия и диалог, чтобы разрешить разногласия мирно, или путь агрессии. Мы прорабатываем оба направления и готовимся к любому выбору.", – подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря, переговоры в Нормандском формате остаются "хорошим вариантом". Но Россия "в намного большей степени, чем Украина", не выполняет свои обязательства по минским соглашениям, — заявил госсекретарь.

"Россия не имплементировала вообще ничего из того, что требуют Минские соглашения", — заявил Блинкен. — "Я думаю, здесь есть куда двигаться".

США обеспокоены сосредоточением российских войск на границе с Украиной, численность которых, по словам Блинкена, сейчас выше, чем когда-либо с 2014 года, и может быть увеличена вдвое в ближайшее время. Какой эндшпиль в этой ситуации готовит Кремль, американские политики до сих пор не понимают.

"Единственный человек, который может вам сказать, чего добивается Кремль, – это президент Путин. И, может быть, он тоже в данный момент не знает, потому что это было его подходом в прошлом, и это определяет его подход к решению проблем сейчас, – он создает как можно больше вариантов дальнейших действий. ", — добавил Блинкен.


Он не исключает, что Россия может отказаться от открытого вооруженного конфликта, но применить и гибридные методы войны: кибератаки, подстрекательство к переворотам или спецоперации под чужим флагом.

Полный текст интервью на русском языке опубликован на сайте Русской службы Радио Свобода.

  • Энтони Блинкен выступил через день после того, как США представили свой письменный ответ на ультиматумы России по гарантиям безопасности. В частности в декабре прошлого года Москва потребовала отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
  • Госдепартамент заявил, что содержание их ответа не будет опубликовано, но подчеркнул, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что ответы США и НАТО переданы президенту Владимиру Путину, и потребуется некоторое время на их изучение.
  • С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.
В Киеве заявляют о наращивании сил вблизи Украины
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В Киеве заявляют о наращивании сил вблизи Украины

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