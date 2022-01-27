Вашингтон предложил России вернуться к Нормандскому формату

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода 27 января заявил, что Россию ждут "серьёзные последствия", если она выберет путь агрессии по отношению к Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы показать Москве, что у неё есть выбор из двух вариантов: первый путь – это дипломатия и диалог, чтобы разрешить разногласия мирно, или путь агрессии. Мы прорабатываем оба направления и готовимся к любому выбору.", – подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря, переговоры в Нормандском формате остаются "хорошим вариантом". Но Россия "в намного большей степени, чем Украина", не выполняет свои обязательства по минским соглашениям, — заявил госсекретарь.

"Россия не имплементировала вообще ничего из того, что требуют Минские соглашения", — заявил Блинкен. — "Я думаю, здесь есть куда двигаться".

США обеспокоены сосредоточением российских войск на границе с Украиной, численность которых, по словам Блинкена, сейчас выше, чем когда-либо с 2014 года, и может быть увеличена вдвое в ближайшее время. Какой эндшпиль в этой ситуации готовит Кремль, американские политики до сих пор не понимают.

"Единственный человек, который может вам сказать, чего добивается Кремль, – это президент Путин. И, может быть, он тоже в данный момент не знает, потому что это было его подходом в прошлом, и это определяет его подход к решению проблем сейчас, – он создает как можно больше вариантов дальнейших действий. ", — добавил Блинкен.



Он не исключает, что Россия может отказаться от открытого вооруженного конфликта, но применить и гибридные методы войны: кибератаки, подстрекательство к переворотам или спецоперации под чужим флагом.

Полный текст интервью на русском языке опубликован на сайте Русской службы Радио Свобода.