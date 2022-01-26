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Лицом к событию

Зачем олигархии Путина конфликт с Западом?

Российские танки в Ростовской области 12 января 2022.

Будут ли введены санкции, о которых говорит президент США Джо Байден? Президент США заявил во вторник, 25 января, что рассмотрит вопрос о наложении санкций лично на президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину Какие цели преследует Кремль, выдвигая США и НАТО жесткий ультиматум и доводя конфронтацию до максимума со времен Карибского кризиса? Добивается ли Кремль демонстративного унижения Запада во внутриполитических целях?

Кризис, созданный Владимиром Путиным, обсуждают аналитик Андрей Пионтковский, журналист Леонид Пастернак, политолог Андрей Кортунов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы Лицом к событию 26 января в 19:05

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