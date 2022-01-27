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Лицом к событию

"Пусть строчат дипломаты. Лишь бы не пулеметы"

Владимир Путин во время церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище 27 января 2022 года.

Как отреагировала официальная российская сторона на письменные ответы США и НАТО? Как сами авторы этих ответов трактуют то, что они не разрешают обнародовать? Почему Владимир Путин давно затих на тему конфликта, из-за которого мир трясет вот уж какую неделю? Острая дискуссия между политическим аналитиком Семеном Новопрудским, военным обозревателем "Российской газеты" Тимофеем Борисовым (оба Москва) и Денисом Тимошенко, журналистом радио "Донбасс Реалии" (Киев).

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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