Эрдоган заявил о визите Путина в Турцию. Кремль пока не подтвердил

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на канцелярию Эрдогана. Дата и точное место встречи не уточняется.

Кремль опубликовал краткое изложение телефонного разговора между президентами, в котором договорённость о визите не подтвердил. Согласно тексту пресс-релиза, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в рамках подготовки возможной встречи двух лидеров.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле. Эрдоган во время переговоров отметил, что не следует заниматься эскалацией напряжённости во время войны. Турецкий лидер подчеркнул важность черноморской инициативы, согласно которой продовольствие из портов Одессы направлялось на мировые рынки.

Путин вновь заявил, что Кремль готов вернуться к соглашению по вывозу зерна из украинских портов, когда будут исполнены все договоренности, касающиеся России

В июле Реджеп Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил, что в августе Турцию посетит Путин, а одной из тем будущих переговоров станет обмен пленными с Украиной. Президент Турции также отмечал, что личная встреча с российским президентом поможет возобновить зерновую сделку.

Кремль в ответ заявил, что встреча Путина с Эрдоганом возможна в перспективе, но точная дата визита еще не назначена.

В конце июля источники The Wall Street Journal сообщали, что Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах вокруг возобновления зерновой сделки. Поводом для выхода Москвы из соглашения собеседники издания среди прочего назвали недовольство Путина выдачей Турцией Украине командиров полка "Азов". Защитники "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен весной и в результате обмена были вывезены в Стамбул. По условиям обмена они должны были оставаться в Турции до конца войны.

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