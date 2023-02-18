В Мюнхене прошла встреча лидеров Армении и Азербайджана

В Мюнхене, где на этой неделе проходит ежегодная международная конференция по вопросам безопасности, в субботу, 18 февраля, состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече присутствовал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Это была первая встреча лидеров двух государств Южного Кавказа с октября прошлого года - на фоне усилившейся напряжённости вокруг Нагорного Карабаха, отмечает Reuters. Два месяца назад единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией, Лачинский коридор перекрыли азербайджанские активисты. Баку официально называет их экологами, которые выступают против добычи армянами природных ресурсов в регионе.

По сообщению армянской стороны, в ходе субботней встречи в Мюнхене была затронута работа по проекту договора о мире между Ереваном и Баку. "Премьер-министр Пашинян подтвердил решимость армянской стороны достичь подписания такого соглашения, которое в действительности будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

На переговорах стороны обсудили также разблокирование региональных транспортных коммуникаций и процесс делимитации между странами.

"Я думаю, что мирное соглашение могло бы стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьёзные, исторические разногласия могут вместе перевернуть страницу, связанную с враждебностью", - заявил Ильхам Алиев. По сообщению российских информагентств, Алиев сказал, что Баку предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией.