Ермак после отставки и обысков заявил, что отправится на фронт

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший 28 ноября в отставку на фоне коррупционного скандала, заявил, что не хочет создавать проблемы для президента Владимира Зеленского и отправится на фронт. Об этом сообщает американское издание New York Post, которому Ермак дал комментарий.

Ермак, которого называли правой рукой Зеленского и вторым по влиятельности политиком в Украине, настаивает на том, что он "честный и порядочный человек". "Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года... Я чувствую отвращение от грязи, вылитой на меня, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", - отметил Ермак. Кого именно он обвиняет, он не сказал. Он также подчеркнул, что "готов к любым репрессиям". Ермак не уточнил, в каком подразделении планирует служить и когда именно отправится в зону боевых действий.

Накануне утром к Андрею Ермаку пришли с обыском следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По всей видимости, обыски связаны с делом о коррупции в компании "Энергоатом", в материалах которого фигурирует Ермак. Украинские СМИ сообщают, что у чиновника изъяли несколько электронных устройств, и теперь следователи изучают их содержимое. Официально Ермаку не было предъявлено никаких обвинений, однако вечером 28 ноября Зеленский сообщил о его отставке и "перезагрузке" Офиса президента. Зеленский также снял Ермака с поста руководителя делегации на переговорах с США - при том, что он был назначен менее недели назад.

Андрей Ермак возглавлял офис президента Украины с февраля 2020 года. Он помимо прочего играл активную роль в переговорах на международной арене; Зеленский, сообщая о его отставке, подчеркнул, что Ермак в этих переговорах отстаивал интересы Украины.

После начала коррупционного скандала вокруг хищений в "Энергоатоме" оппоненты и часть соратников Зеленского требовали отставки Ермака, но 20 ноября президент на встрече с фракцией "Слуга народа" дал понять, что менять руководителя Офиса не намерен.