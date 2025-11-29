"Черная пятница" Ермака. Громкая отставка в Киеве и реакции на нее

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака вызвала большое внимание и разнообразные реакции как в самой Украине, так и за ее пределами. Ермак не раз возглавлял украинские делегации на переговорах, касавшихся прекращения войны, развязанной Россией против Украины. Как сообщает издание Axios, отставка Ермака произошла за день до того, как он должен был вылететь в США – на обсуждения с представителями администрации Дональда Трампа плана мирного урегулирования.

Ермак и мирные переговоры

Ожидалось, что Ермак прибудет в Майами в эти выходные вместе с несколькими советниками Зеленского и проведет переговоры с посланцами Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили украинские чиновники.

По их данным, целью было окончательное согласование договоренностей между США и Украиной до того, как Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Украинский представитель заявил, что хотя отставка Ермака и внесла изменения в переговоры, она не приведет к изменениям в позиции Украины по прекращению войны, которую определил Зеленский.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х написал, что, по его данным, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретится в Майами с посланцами Трампа в эти выходные.

Андрей Ермак подал в отставку через несколько часов после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в его офисе и квартире.

Об отставке сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинскому народу 28 ноября. Зеленский сказал, что он благодарен Ермаку, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США в Женеве на прошлой неделе. "Позиция Украины в переговорном процессе всегда была такой, какой и должна быть, – отметил Зеленский. – Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было никаких слухов и спекуляций".

Я хочу, чтобы не было никаких слухов и спекуляций

Он добавил, что 29 ноября проведет консультации с главой Генерального штаба, секретарем СНБО и другими официальными лицами по поводу поиска замены Ермаку. "Сто процентов наших сил будут сосредоточены на защите Украины, – сказал Зеленский. – Все должны сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства. Это неизменный принцип. Встречи с американской стороной состоятся в ближайшее время".

В интервью американскому изданию The Atlantic, опубликованном 27 ноября, Андрей Ермак заявил, что вопрос о передаче суверенной территории Украины на мирных переговорах не обсуждается. По его словам, пока Зеленский остается президентом, никто не должен ожидать, что Украина уступит какую-либо территорию. "Сегодня ни один здравомыслящий человек не согласится с документом, который предполагает уступку территории", – сказал Ермак.

Ермак и коррупционные подозрения

Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски. По какому делу, к этому моменту официально не сообщалось, но, по всей видимости, эти действия были связаны с так называемой операцией "Мидас" – расследованием НАБУ о коррупции в сфере энергетики, главным подозреваемым в котором стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, имевший связи в том числе с Владимиром Зеленским.

Это крупнейший за долгие годы коррупционный скандал в Украине. На скандальных "пленках Миндича", обнародованных главным украинским антикоррупционным ведомством, Ермак, ближайший друг и соратник Зеленского, якобы фигурирует под кличкой "Али-Баба".

Подробнее о карьере Андрея Ермака и его месте в украинской политике можно прочитать здесь:

Перед отставкой Ермака Владимир Фесенко, глава киевского Центра политических исследований "Пента", заявил Радио Свобода, что Зеленский стоит перед "трудным выбором. Особенно с учетом того, что Ермак также является главой делегации на переговорах с США по вопросу о прекращении войны. На мой взгляд, временное отстранение было бы наиболее сбалансированным компромиссным вариантом – по крайней мере, на время расследования".

Отвечая на вопрос Радио Свобода, пресс-секретарь Европейской комиссии Гийом Мерсье сказал: "Все расследования показывают, что антикоррупционные органы в Украине существуют и имеют право функционировать. Борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета мер по расширению ЕС. Это ключевое условие для вступления [любой] страны в Европейский союз". Украина подала заявку на вступление в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и является официальным кандидатом, но еще не начала официальные переговоры о вступлении.

Борьба с коррупцией - ключевое условие для вступления любой страны в Европейский союз

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос корреспондента украинской редакции Радио Свобода, отметила: "Мы очень уважаем эти расследования, которые свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу".

В Кремле, естественно, отставку Ермака комментируют с нескрываемым злорадством. "В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В упомянутом выше интервью The Atlantic Андрей Ермак признал, что находится "под огромным давлением", что "дело довольно громкое, и должно быть проведено объективное и независимое расследование без какого-либо политического давления".

Вечером 28 ноября другое американское издание, New York Post, опубликовало сообщение, согласно которому Ермак заявил о намерении отправиться на фронт. "Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям, – цитирует NYP текстовое сообщение, отправленное в пятницу вечером в редакцию Ермаком. – Я честный и порядочный человек". Других подтверждений этого пока не поступало.

Ермак и общественное мнение

Как отмечает Би-би-си, по данным недавних опросов общественного мнения, в пользу отставки Ермака высказывались около 70% украинцев. С аналогичным требованием выступил и ряд украинских политиков, в том числе соратники президента Зеленского по партии "Слуга народа".

Никита Потураев, депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции заявил изданию Суспільне: "Президент принял единственно правильное в этой ситуации решение. Хотя оно и непростое: это может повлиять на ход переговоров с нашими американскими партнерами, которые сейчас сложные. Но это две чаши весов, и на обеих были риски. Дальнейшее пребывание Ермака [в должности] создавало такие риски, которые перевешивали те плюсы, о которых говорил президент".

"Думаю, это будет иметь большие последствия. Ермак был одним из руководителей вертикали власти – не столько формальной, сколько неформальной, политической. Ермак держал на себе много процессов, связанных с управлением государством. Важно как можно скорее найти кого-то, кто взял бы эти процессы на себя, чтобы не было пробела в управлении. Сейчас сложно предсказать все положительные и отрицательные последствия – но, думаю, положительных все же будет больше. Возможно, усилится роль парламента", – считает другой депутат, Александр Мережко.

"Зеленский сегодня перед выбором: либо мы сохраним демократию и лицо перед Западом, либо катимся в автократическую пропасть", – полагает антикоррупционная активистка Марина Богуславец.

Либо мы сохраним демократию и лицо перед Западом, либо катимся в автократическую пропасть

"Безусловно, было бы оптимальнее, если бы расследования не совпадали по времени с так называемыми мирными переговорами, чтобы враги Украины не могли использовать это для обвинений в коррупции и подрыва доверия к делегации, которую возглавлял Андрей Ермак. Но в украинском обществе нет сильных ожиданий относительно этих переговоров как таковых, не так ли? Что касается доверия международных партнеров: считаю, что для украинского правительства более вредно не реагировать на дело о коррупции, которое мы наблюдаем", – отмечает в комментарии для украинской редакции Радио Свобода аналитик немецкого фонда Маршалла Елена Прокопенко.

"Если дальше будет адекватное назначение, то Рада разблокируется. То есть будет вовремя принят бюджет - предпосылка программы МВФ. Мы сделаем свою домашнюю работу, а дальше партнеры должны сделать свою и найти нам 60+ млрд долл. на следующие два года. Проясняется", – считает исполнительный директор киевского Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.