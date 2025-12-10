ЕС готовит санкции против нефтетрейдеров и членов Валдайского клуба

Послы стран Европейского союза 10 декабря согласовали расширение санкционного списка в отношении России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Проект документа есть в распоряжении редакции. Формально утверждён он должен быть позже на этой неделе.

Речь идёт не о новом (20-м) пакете секторальных санкций, а о точечных мерах против ряда лиц, связанных прежде всего с нефтяным бизнесом. В ЕС считают, что они позволяют России осуществлять торговлю нефтью в обход санкционного режима.

В частности, в чёрный список должен быть включён азербайджанский бизнесмен Талат Сафаров. Он является генеральным директором 2Rivers Group, базирующейся в ОАЭ компании, которая, по данным Брюсселя, активно занимается поставками и экспортом российской нефти, в частности, принадлежащей "Роснефти", скрывая при этом фактическое происхождение нефти. Санкции против него ранее ввела Великобритания.

В санкционный список также будет включён пакистанский бизнесмен Муртаза Али Лахани в связи с тем, что он контролирует "суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, поступающие из России", и при этом эти суда используются без надлежащего страхования или отключают системы отслеживания положения судов во время плавания.

Также под санкции, как ожидается, попадут несколько российских компаний, компания из Вьетнама и две фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов, связанные, как утверждается, с российским так называемым теневым флотом.

Брюссель также планирует 12 декабря внести в список 43 судна, которые, по его мнению, являются частью теневого флота.

Также в список будут включены несколько лиц, участвующих, по мнению ЕС, в глобальных кампаниях дезинформации. Среди них политологи, специалисты по международной политике Дмитрий Суслов, Фёдор Лукьянов и Андрей Сушенцов, связанные с прокремлёвским Валдайским клубом. В список включены ряд иностранцев, распространяющих пророссийские нарративы. Среди них Джон Марк Дуган, граждани США и России, бывший полицейский из Флориды, бывший полковник швейцарской армии Жак Бо и отставной французский офицер Ксавье Моро. Кроме того, в список внесут нескольких предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба (ГРУ), ответственных, как утверждается, за кибератаки против Украины и стран-членов ЕС.