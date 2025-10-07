ЕС может включить ограничения для дипломатов РФ в 19-й пакет санкций

Евросоюз, по всей видимости, введёт ограничения на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне в рамках обсуждаемого сейчас 19-го пакета санкций против России в связи с войной в Украине. Об этом 7 октября сообщил корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Рикард Йозвяк, а также газета Financial Times. В ходе переговоров Венгрия сняла свои возражения против этой меры, предлагаемой Чехией и ещё рядом стран.

Предполагается, российские дипломаты, работающие в странах ЕС, будут обязаны перед тем, как выехать из страны, где они аккредитованы, проинформировать о своей поездке ту страну или страны Евросоюза, куда они направятся.

Ранее Чехия предлагала вовсе запретить такие поездки, однако в санкционный пакет, вероятно, войдёт более мягкая версия, предполагающая уведомительный характер поездок. Однако и эту меру в Москве ранее называли неприемлемой.

Сторонники ограничений указывают на рост числа диверсий в странах ЕС, которые, как полагают спецслужбы, могут осуществляться под руководством российских агентов, работающих под дипломатическим прикрытием. Часто такие агенты руководят операциями за пределами страны, где они аккредитованы. Россия отрицает причастность к диверсиям.

Правительство Чехии 30 сентября - первой из стран ЕС - запретила въезд в страну для обладателей российских дипломатических паспортов, за исключением тех, кто аккредитован в МИД Чехии или международных организациях. Эта мера, однако, затрагивает только прилёты из третьих стран. Из стран ЕС обладатели диппаспортов по-прежнему могут приезжать в Чехию свободно, поскольку пограниченого контроля на наземных границах нет.

Когда будет одобрен новый пакет санкций, пока не ясно. Возможно, этого не произойдёт до запланированного на 23 октября саммита ЕС. Страны пока не пришли к консенсусу относительно предложения Австрии снять санкции с ряда активов, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, - как утверждает Вена, чтобы компенсировать убытки, которые австрийский банк Raiffeisen понес в России. Послы 12 стран ЕС пока не поддержали это предожение. Кроме того, как сообщает корреспондент Радио Свобода, Словакия настаивает на дискуссии о санкциях на высшем уровне, то есть на предстоящем саммите ЕС.