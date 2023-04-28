Еврокомиссия договорилась об ограничении экспорта зерна из Украины

Еврокомиссия достигла соглашения со странами центральной Европы об ограничении экспорта зерна и других продовольственных товаров из Украины. Оно касается четырёх граничащих с Украиной стран: Польши, Венгрии, Румынии и Словакии, а также Болгарии. Ранее эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, Евросоюз примет экстренные меры, чтобы вывезти из этих стран скопившееся на складах украинское зерно. Дальнейший импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины будет строго ограничен. Евросоюз также выделит около 100 миллионов евро на поддержку собственного сельского хозяйства этих стран. Они будут обязаны снять односторонние запреты на импорт и действовать сообща друг с другом и с Еврокомиссией.

При этом Украина сохранит транзит своей сельхозпродукции через Европу в страны Африки и Ближнего Востока.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила соглашение. "Так и Украина сохранит свои возможности экспорта и продолжит кормить мир, и наши фермеры не пострадают", – заявила она.

В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца.

Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям.

Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, и их производство становится убыточным. В Польше прошли протесты фермеров, министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушёл в отставку.

В середине апреля временный запрет на импорт украинской продукции ввели Польша, Венгрия, Болгария и Словакия, аналогичные меры рассматривала Румыния.