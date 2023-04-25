Зерновой кризис: Украина и Центральная Европа. Эфир в 20:30

Каковы реальные причины и последствия зернового кризиса? Почему его инициатором стала Польша – один из главных союзников Украины в развязанной против нее Россией войне? Собеседники Виталия Портникова – Андрей Яницкий, украинский журналист, экономический обозреватель, и Игорь Исаев, польский журналист, блогер. Эфир в 20:30.

