Каковы реальные причины и последствия зернового кризиса? Почему его инициатором стала Польша – один из главных союзников Украины в развязанной против нее Россией войне? Собеседники Виталия Портникова – Андрей Яницкий, украинский журналист, экономический обозреватель, и Игорь Исаев, польский журналист, блогер. Эфир в 20:30.
Зерновой кризис: Украина и Центральная Европа. Эфир в 20:30
Андрей Яницкий и Игорь Исаев: почему страны Центральной Европы останавливают ввоз украинского зерна?
Каковы реальные причины и последствия зернового кризиса? Почему его инициатором стала Польша – один из главных союзников Украины в развязанной против нее Россией войне? Собеседники Виталия Портникова – Андрей Яницкий, украинский журналист, экономический обозреватель, и Игорь Исаев, польский журналист, блогер. Эфир в 20:30.
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