ЕС объявил о срочном вмешательстве в ситуацию с беженцами в Литве

Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex объявило о срочном вмешательстве в ситуацию в Литве из-за притока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Как заявил в понедельник исполнительный директор Frontex Фабрис Лежери, агентство направляет в Литву дополнительную группу сотрудников, патрульных машин и экспертов для контактов с мигрантами, чтобы собрать информацию о действиях предполагаемой преступной сети.

Вильнюс обвиняет официальный Минск в намеренной отправке сотен беженцев, в основном граждан Ирака, через Литву в ЕС. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на европейский блок из-за введённых Брюсселем санкций против режима Александра Лукашенко.

В пятницу на прошлой неделе Литва начала возводить заграждение из колючей проволоки протяженностью в 550 километров на границе с Беларусью. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис 12 июля призвал ЕС рассмотреть возможность ужесточения санкций против окружения Лукашенко из-за кризиса с мигрантами.

Ландсбергис настаивает на пятом пакете санкций, которые начали вводить после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года и жестокого подавления властями массовых акций против официальных итогов голосования. Лукашенко и его правительство отрицают обвинения в фальсификациях и насилии в отношении участников мирных протестов.

В июне этого года Евросоюз объявил о широком пакете экономических ограничений. Санкционные меры затронули промышленный экспорт, финансовую сферу, банки – в попытке повлиять на источники доходов Лукашенко, находящегося у власти с 1994 года.