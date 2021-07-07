Литва построит стену для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси

Власти Литвы построят стену на границе с Беларусью и направят туда армию для защиты от наплыва мигрантов из Беларуси. Об этом в среду заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, передает LRT. Глава правительства назвала этот шаг "сдерживающим фактором" против нелегальной миграции.

В Вильнюсе уверены, что Александр Лукашенко намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока в Литовскую Республику. По словам Шимоните, происходящее надо рассматривать как акт мести Литве и Евросоюзу, которые осудили минскую администрацию за внутренние репрессии и ввели против нее санкции.

Ранее в ЕС выдвигались аналогичные претензии в адрес российских властей. По мнению критиков, Кремль намеренно спровоцировал миграционные потоки в Европу из Сирии и других зон военного конфликта с участием Москвы.

На следующей неделе Шимоните отправится в Грецию, чтобы обсудить с местными властями опыт борьбы с нелегальными мигрантами.

За последние сутки литовские пограничники задержали свыше полусотни человек, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию страны из Беларуси, а всего в этом году было задержано уже почти 1500 таких нелегалов. Всем им делают тест на COVID-19 и отправляют на изоляцию до выяснения результатов.

На прошлой неделе литовское правительство объявило "экстренную ситуацию" в государственном масштабе.