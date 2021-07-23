ЕС осудил преследование независимых СМИ в РФ перед выборами

Европейский союз серьёзно обеспокоен преследованием в России оппозиции, критиков власти, СМИ и институтов гражданского общества на фоне приближающихся сентябрьских выборов в Госдуму. Это следует из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Поводом для заявления стали такие действия российских властей как признание Института права и публичной политики и ряда журналистов "иностранными агентами", а издания "Проект" - нежелательной организацией, а также усиление давления на объединение адвокатов и журналистов "Команда 29", в результате которого оно было вынуждено прекратить работу.

В ЕС напомнили, что неоднократно осуждали российские законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", поскольку они нарушают права человека на свободу слова и собраний и противоречат международным обязательствам России.

Брюссель призвал Москву прекратить репрессии против гражданского общества и независимых СМИ.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >