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ЕС осудил преследование независимых СМИ в РФ перед выборами

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррел

Европейский союз серьёзно обеспокоен преследованием в России оппозиции, критиков власти, СМИ и институтов гражданского общества на фоне приближающихся сентябрьских выборов в Госдуму. Это следует из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Поводом для заявления стали такие действия российских властей как признание Института права и публичной политики и ряда журналистов "иностранными агентами", а издания "Проект" - нежелательной организацией, а также усиление давления на объединение адвокатов и журналистов "Команда 29", в результате которого оно было вынуждено прекратить работу.

В ЕС напомнили, что неоднократно осуждали российские законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", поскольку они нарушают права человека на свободу слова и собраний и противоречат международным обязательствам России.

Брюссель призвал Москву прекратить репрессии против гражданского общества и независимых СМИ.

  • 15 июля Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" "Институт права и публичной политики". Созданная в 1993 году организация, кроме прочего, помогала россиянам обращаться в Конституционный суд России и ЕСПЧ.
  • В тот же день издание "Проект" было признано в России нежелательной организацией по решению генеральной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны. Журналистов "Проекта" Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания "Открытые медиа" Юлию Ярош и Максима Гликина и журналистку Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список "иностранных агентов".
  • 18 июля правозащитная организация "Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности. Все её медиапроекты и архив в ближайшее время будут удалены. Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29".

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