Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала России отказаться от законов о так называемых иностранных агентах. В качестве меньшей меры России предложено сузить применение этих законов, а в качестве программы-минимум предложено переименовать сам термин. Отчёт Венецианской комиссии изучила редакция Идель.Реалии.

В документе отмечается, что законодательство об "иноагентах" слишком расплывчато и позволяет применять его против неограниченного круга лиц, средств массовой информации и гражданских организаций. По мнению авторов рекомендаций, законы не позволяют преследовать те цели, которые, как утверждают власти России, должны преследовать. В результате происходят серьёзные нарушения базовых прав человека, включая право на самовыражение, на частную жизнь, на свободу от дискриминации. Авторы предупреждают о сильном демотивирующем эффекте, который законодательные изменения могут оказать на свободное осуществление гражданских и политических прав.

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России рекомендовано отказаться от законов или по крайней мере уточнить их действие так, чтобы критерии вторжения в политическую жизнь, которое якобы ведут организации из формируемого Министерством юстиции списка "иноагентов", были "подсчитываемымм и определяемыми". Российским властям предложено не ограничивать НКО в получении иностранного финансирования. Термин "иностранный агент" в докладе Венецианской комиссии назван "стигматизирующим и неточным".

Европейская Комиссия за демократию через право, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, участником которой является и Российская Федерация, образована вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Венецианская комиссия сыграла ключевую роль в принятии центрально- и восточноевропейскими странами конституций, соответствующих стандартам европейского правового наследия. Предложения комиссии имеют рекомендательный характер.

Часть выводов экспертов Венецианской комиссии совпадает с позицией медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, неоднократно указывавшей на дискриминационный и несправедливый характер российского законодательства об иностранных агентах. Радио Свобода и другие русскоязычные проекты РСЕ/РC включены Министерством юстиции в список "иноагентов" в 2017 году и подвергаются серьёзному давлению со стороны российских властей, в последние месяцы обвиняющих медиакорпорацию в невыполнении приказа Роскомнадзора о маркировке журналистских публикаций. РСЕ/РC считает эти трудновыполнимые технически правила маркировки примером цензуры. Общая сумма штрафов, наложенных на ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиакорпорации в Москве, превышает 2 миллиона долларов, банковские счета ООО блокированы.

Вчера офис Радио Свобода в Моске в очередной раз посетили судебные приставы, попытавшиеся вручить редакции документы о возбуждении новых исполнительных производств в связи с истечением срока выплаты наложенных на ООО "РСЕ/РС" штрафов. "Преследование РСЕ/РС в России не прекращается и не приостанавливается, несмотря на обсуждение этого вопроса на недавнем российско-американском саммите в Женеве, – заявил в этой связи президент медиакорпорации Джейми Флай. – Однако наши работающие в России журналисты – настоящие патриоты своей страны, они предоставляют своей аудитории честные и сбалансированные новости, несмотря на все попытки властей воспрепятствовать нашей деятельности".

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "РСЕ/РС" и её генерального директора на действия российских властей. Истцы уверены, что применение законодательства об иностранных агентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

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