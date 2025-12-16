ЕС откажется от полного запрета на автомобили с ДВС

Еврокомиссия 16 декабря предложила отказаться от планов полностью запретить в ЕС к 2035 году продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

План был ранее одобрен с целью достижения обязательств по борьбе с изменениями климата, которые ЕС взял на себя. Против этой меры, однако, выступал ряд стран Евросоюза, а также ведущие производители автомобилей. Скорректированный план предусматривает сокращение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на 90% по сравнению с 2021 годом - но не полный запрет.

К критикам полного запрета в последнее время присоединилась и Германия. Канцлер Фридрих Мерц приветствовал принятое решение - как и крупнейший германский и европейский автоконцерн Volkswagen. В организации Greenpeace его, напротив, раскритиковали.

ЕС в последнее время, не отказываясь от идеи радикального сокращения эмиссий, пересматривает ряд экологических мер, чего требуют многие бизнес-структуры и политики, главным образом из правой части политического спектра.



