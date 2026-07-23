ЕС принял 21-й пакет санкций против России за войну в Украине

Европейский Союз в четверг принял 21-й пакет санкций против России в связи полномасштабным российским вторжением в Украину.

Новые меры направлены против банков, сетей криптовалют, нефтетрейдеров, "теневого флота" и доходов России от энергоресурсов.

Как отмечается в сообщении на сайте Совета ЕС, предусмотренные пакетом жёсткие экономические санкции "затрагивают секторы, которые оказывают наибольшее влияние на экономику России и её способность продолжать агрессивную войну против Украины".

Новый пакет включает 218 позиций - 170 организаций и 48 физических лиц. Это делает его самым масштабным раундом санкций со стороны ЕС за последние четыре года, отмечает агентство Reuters.

С учетом новых позиций общее число лиц и организаций, попавших под санкции, достигло почти 3000. Меры принимаются на фоне стремления стран ЕС усилить давление на уязвимую финансовую систему России. В июне Reuters ознакомилось с докладом европейской разведки, в котором содержалось предупреждение о том, что России грозит стремительный банковский кризис.

В сообщении на сайте Совета ЕС говорится, что предпринимаемые сегодня Брюсселем шаги "стали ответом на недавние жестокие военные удары России, намеренно нацеленные на гражданскую инфраструктуру - в том числе на объекты энергетики, водоснабжения и здравоохранения, а также на культурные и религиозные сооружения, что привело к тяжелым последствиям для мирного населения".

Москва на протяжении всей полномасштабной войны отрицает обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине, подчеркивая, что атакует лишь военные цели и связанную с ними инфраструктуру.

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