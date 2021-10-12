ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение "Боинга"

Евросоюз привал Россию взять ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина – ЕС. Он прошёл в Киеве 12 октября.

Лидеры стран Евросоюза и Киев также призвали Москву приложить все усилия для привлечения виновных в крушении лайнера к ответственности.

Кроме того, участники саммита осудили действия России на востоке Украины и подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.

Вооружённый конфликт в Донбассе продолжается уже более 7 лет. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты. Украина и страны Запада обвиняют Россию в их прямой военной поддержке. Москва это категорически отрицает.

С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих. Есть жертвы среди мирного населения.

"Боинг" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек находившиеся на борту.

По данным Международной следственной группы, изучавшей обстоятельства гибели рейса MH17, самолёт был сбит ракетой, запущенной с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. В мае 2018 года группа представила данные о том, что ракета была запущена из установки "Бук", принадлежащей российской 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Москва категорически отрицает и свою причастность к крушению.

Весной 2019 года международная следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса. Трое из них – граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый – гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился. Олег Пулатов – единственный, кого на процессе в Нидерландах представляют адвокаты.

Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых.

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