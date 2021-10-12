ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение "Боинга"

Евросоюз привал Россию взять ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина – ЕС. Он прошёл в Киеве 12 октября.
Лидеры стран Евросоюза и Киев также призвали Москву приложить все усилия для привлечения виновных в крушении лайнера к ответственности.
Кроме того, участники саммита осудили действия России на востоке Украины и подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.
Вооружённый конфликт в Донбассе продолжается уже более 7 лет. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты. Украина и страны Запада обвиняют Россию в их прямой военной поддержке. Москва это категорически отрицает.
С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих. Есть жертвы среди мирного населения.
- "Боинг" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек находившиеся на борту.
- По данным Международной следственной группы, изучавшей обстоятельства гибели рейса MH17, самолёт был сбит ракетой, запущенной с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. В мае 2018 года группа представила данные о том, что ракета была запущена из установки "Бук", принадлежащей российской 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Москва категорически отрицает и свою причастность к крушению.
- Весной 2019 года международная следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса. Трое из них – граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый – гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился. Олег Пулатов – единственный, кого на процессе в Нидерландах представляют адвокаты.
- Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.