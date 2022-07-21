Европейский союз в седьмом пакете санкций снял запрет на поставки в Россию некоторых товаров и услуг для авиационной отрасли. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
В документе сказано, что поставки товаров авиационной отрасли в Россию будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO). Сняты ли ограничения на поставку деталей для самолётов — не уточняется.
20 июня Евросоюз утвердил очередной, седьмой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Ограничения запрещают экспорт золота и ювелирных изделий из него из России и блокируют европейские активы Сбербанка. Санкции также предусматривают новые меры экспортного контроля и ограничения против более 50 юридических и физических лиц.
Отдельно отмечается, что санкции не затронут российский экспорт продовольствия. ЕС не будет запрещать третьим странам приобретать медицинское оборудование и лекарства из России.
После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. Российские авиакомпании отказались вернуть владельцам находившиеся у них в лизинге самолеты иностранного производства.
В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти. Большая часть самолётов российских перевозчиков принадлежат иностранным лизинговым компаниям. Москва разрешила не возвращать борты владельцам.
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