Россия подложила "безвиз" под европейскую интеграцию Грузии

В ближайшее время правящая партия Грузии "Грузинская мечта" (ГМ) и правительство Ираклия Гарибашвили могут столкнуться с новыми проблемами как внутри страны, так и во взаимоотношениях с украинскими и европейскими коллегами. Решение президента Владимира Путина отменить визовый режим для граждан Грузии и возобновить с кавказской страной прямое авиасообщение, а также разрешить продажу туристических туров на грузинские курорты бросает тень на солидарность Грузии с Украиной и планы европейской интеграции.

Президент Путин отменил собственные указы 2000 и 2019 годов о введении визового режима для граждан Грузии и запрете прямых авиарейсов с кавказской страной. Первый указ, подписанный 23 года назад, появился ещё в эпоху правления престарелого президента Эдуарда Шеварднадзе в контексте военной операции РФ в Чечне. Тогда Москва нередко обвиняла Тбилиси в укрывательстве чеченских бойцов, часть которых, во главе с полевым командиром Русланом Гелаевым, действительно находилось в Панкисском ущелье Грузии на северо-западе страны.

С тех пор в самой Грузии сменились три президента. 19 лет спустя тот же президент Путин запретил своим указом прямые авиарейсы в Грузию, а также продажу россиянам грузинских "туристических пакетов".

Причиной на этот раз стала попытка оппозиционных активистов взять штурмом здание парламента после скандального инцидента в зале пленарных заседаний, где депутат Государственной думы от КПРФ, по совместительству президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов неожиданно для организаторов сел в кресло председателя парламента.

Оппозиционеры (да и представители власти) посчитали, что тот не имел на это права и нарушил регламент. Но первые обвинили в "измене родины" вторых, после чего у ворот здания на центральном проспекте имени Руставели, а также на самом проспекте произошли ожесточённые столкновения протестующих с частями специального назначения МВД.

Сотни человек получили увечья и десятки были арестованы по обвинению в попытке государственного переворота – в том числе один из лидеров партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия. Вскоре властям пришлось освободить всех и прекратить уголовные дела в рамках компромиссного соглашения с оппозицией, достигнутого при посредничестве послов ЕС и США.

Главный "герой" тех событий, "православный коммунист" Сергей Гаврилов уже приветствовал отмену виз и возобновление прямых авиарейсов. В интервью одной из грузинских телекомпаний он сказал, что скоро приедет в Грузию, чтобы побывать на могилах родственников, похороненных на тбилисском кладбище.

Радостным тоном приветствовала указы президента Путина и московская "светская львица" Тина Канделаки. Она пригласила своих друзей и зрителей полететь в Тбилиси для того, чтобы вкусно поесть.

Но самим грузинским властям сейчас явно не до веселья.

Первой на сообщения в СМИ об отмене визового режима для грузинских граждан и возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами откликнулась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала решение главы российского государства "ещё одной российской провокацией": "Это неприемлемо до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и продолжает оккупацию грузинских территорий", – написала Зурабишвили, имея в виду Абхазию и Южную Осетию, которые в Грузии официально считаются "оккупированными Россией".

Позднее, уже во втором заявлении, на специальном брифинге Зурабишвили сказала, что Грузии "не нужны подарки от России". Тем более что эти "подарки", по её словам, "затрудняют опровергать заявления о нарушении западных санкций" и в целом "противоречат получению Грузией статуса кандидата в члены ЕС". Наконец, она предупредила, что игнорирование проукраинских и проевропейских настроений "приведёт к адекватному ответу со стороны общества".

Саломе Зурабишвили потребовала от премьер-министра срочного созыва Совета национальной безопасности с её участием для обсуждения решения президента РФ.

Путин решил наградить грузинские власти за позицию по вопросу Украины

Позиция главы грузинского государства, которая, впрочем, обладает лишь церемониальными функциями, на этот раз прозвучала в унисон с однопартийцами и сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили: "Тем самым Путин вписал Грузию в ряд друзей России наряду с Белоруссией", – сказал в интервью РС член парламента, бывший президент Национального (центрального) банка Роман Гоциридзе. По его словам, президент Путин "решил наградить грузинские власти за позицию по вопросу Украины", а также за выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на недавней конференции консерваторов в Будапеште, где "Гарибашвили слово в слово повторил тезисы Путина – якобы в защиту семейных ценностей от тлетворного влияния Запада", – отметил Гоциридзе.

В отличие от президента, сделавшей заявление буквально 40 минут спустя после публикации указа Владимира Путина, представители исполнительной власти страны долго хранили молчание. Вечером с первым комментарием выступило Министерство экономики и устойчивого развития: "В Грузию не будут летать авиакомпании и самолёты, санкционированные Западом", – подчеркнул официальный представитель ведомства. Тем самым Минэкономразвития отреагировало на деликатную ситуацию: Грузия была бы обязана арестовать те самолёты, которые "остались в РФ" после начала широкомасштабного вторжения в Украину, а сейчас могли бы выполнять прямые рейсы из РФ в направлении грузинских курортов. Но, как напоминают многие эксперты, РФ использует эти самолёты для внутренних рейсов, а в Грузию, скорее всего, полетят российские "суперджеты".

Позднее с комментарием выступил и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Он сделал акцент на гуманитарной стороне вопроса: "В РФ проживает более миллиона наших граждан, имеющих очень тесные связи с людьми, родственниками, проживающими в Грузии, и решение, которое облегчит их жизнь, приветствуется любым ответственным правительством", – подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ), официально придерживающиеся линии на интеграцию в ЕС, попытались, несколько витиевато, возложить ответственность за произошедшее на европейских коллег. Экс-спикер парламента Арчил Талаквадзе уверен, что отмена визового режима, а также возобновление прямых рейсов с Грузией – "результат отказа ЕС предоставить Грузии полноценный статус кандидата" летом прошлого года, после чего, по мнению Талаквадзе, "Россия решила успешно сыграть на грузинском поле", – отметил депутат на брифинге в здании парламента.

Оппозиция полна решимости максимально использовать неоднозначную позицию ГМ для новых громких обвинений против неё: "Путин по сути объявил Грузию российской губернией", – заявил на брифинге председатель ЕНД Леван Хабеишвили. По мнению оппозиционера, "Путин отблагодарил "российскую мечту" за помощь. Но воля грузинского народа непоколебима: мы выбираем Европу, а не Россию", – подчеркнул лидер "партии Саакашвили".

При этом оппоненты часто напоминают политикам, критикующим правящую ныне партию за указы президента Путина, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили своим указом в одностороннем порядке ввёл безвизовый режим для граждан РФ, желающих посетить Грузию. "Деньги не пахнут", – сказал тогда наиболее влиятельный деятель в окружении Саакашвили министр внутренних дел Вано Мерабишвили.

Впрочем "Грузинская мечта" подвергается острой критике не только со стороны ЕНД, но и "третьих партий", пытающихся отмежеваться от обеих: лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе сказал журналистам, что Москва предприняла этот шаг "в такой форме и в тех условиях, когда он может максимально помешать интеграции Грузии в ЕС", то есть получению кавказской страной статуса кандидата в члены Европейского союза в декабре текущего года. При этом Хазарадзе предупредил, что Грузия может подвергнуться западным санкциям. "Грузинская мечта и российская политика – это одно и то же", – заключил Мамука Хазарадзе.

А по мнению председателя оппозиционной партии "Стратегия строителя" Георгия Вашадзе, власти "подлизываются под Путина, который обречён вскоре на историческое поражение". Вашадзе предупредил, что страна вполне может подвергнуться экономическим санкциям Запада. А чтобы этого избежать, Вашадзе призвал соотечественников "выйти на улицы" так же, как недавно, во время обсуждения и принятия в первом чтении закона "Об иностранном влиянии", то есть об "иноагентах", который ГМ спешно дезавуировала после бурных протестов в Тбилиси.

Реакция из Киева оказалась ожидаемо острой: глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия написал на своей странице в фейсбуке: "Отмена визового режима для граждан Грузии? Сегодня ни одна уважающая себя страна не сотрудничает с Россией. Весь мир устанавливает санкции, Международный уголовный суд выдает ордер на арест Путина, а в это время Гарибашвили объявляет безвизовый режим. Браво. Жду с нетерпением новостей о замене лари рублем. Нас больше ничего не удивит", – заявил Арахамия.

Накануне в интервью грузинской оппозиционной телекомпании "Главный канал" (ГК) Арахамия от имени властей Украины предупредил грузинских коллег, что в Киеве "внимательно следят" за политикой Тбилиси в отношении Москвы и готовы вместе с Западом ввести санкции против властей Грузии, хотя пока не хотят действовать "столь резко", поскольку считают Грузию "дружественной страной".

Грузинские эксперты не ожидают, что после отмены виз большой поток грузин ринется в РФ: "Не стоит забывать, что у грузин уже есть возможность ездить без виз в государства ЕС", – напомнил РС аналитик информационного агентства Nation.ge Давид Авалишвили.

Страна потеряла несколько миллиардов долларов дохода от российских туристов

Гораздо более важным, чем "безвиз", собеседник РС считает восстановление прямых рейсов, поскольку после их запрета в 2019 году "страна потеряла несколько миллиардов долларов дохода от российских туристов". По мнению эксперта, сейчас Грузия может вернуть потери. Тем более с учётом того, что на фоне военной операции в Украине и западных санкций "грузинское направление туризма может оказаться довольно востребованным у россиян".